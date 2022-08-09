Uşak Belediyesi ile hayvan hastanesi olarak adlandırılan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında yaralı sokak hayvanlarının muayene, tetkik, teşhis ve tedavilerine ilişkin protokol imzalandı.

Uşak Belediyesi ile hayvan hastanesi olarak adlandırılan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında yaralı sokak hayvanlarının muayene, tetkik, teşhis ve tedavilerine ilişkin protokol imzalandı.

Daha önce sokak hayvanlarına yönelik ambulans niteliğinde acil müdahale aracını hizmete sokan ve yeni barınak inşasında sona gelen Uşak Belediyesi özel bir protokol ile hayvanlara yönelik duyarlı hizmetlerine bir yenisini ekledi.

Uşak Belediyesinin sorumluluk alanında yaşayan sahipsiz, hasta ve yaralı hayvanların muayene edilmesi ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini içeren protokol Afyon Kocatepe Üniversitesinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. İmza törenine AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Kocatepe Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Deniz Yeni, Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Alim Özcan, Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Rıza Yılmaz katıldı.

Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte Uşak Belediyesi sorumluluk alanındaki; özel tedavi gerektiren sahipsiz yaralı hayvanlar Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne götürülerek tedavi ettirilecek. Teşhis ve tedavisi yapılan hayvanlar Uşak Belediyesi’ne teslim edilecek. Uşak Belediyesi tarafından sağlık kontrolleri gerçekleştirilen hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.