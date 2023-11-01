Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde hizmet veren personellerin maaş zammı belli oldu. Düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreninde,yeni yıl itibariyle en düşük personel maaşının 20 bin 750 TL olacağı paylaşıldı.Törene,Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Uşak İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir, başkan yardımcıları ve belediye çalışanları katılım sağladı.

Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde hizmet veren 1820 personeli kapsayan,Uşak Belediyesi ile Hizmet- İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük maaş 2024 Ocak ayı itibariyle mevcut asgari ücretin yaklaşık 2 katına ulaşacak.Yılbaşı itibariyle geçerli olacak ve 32 ayı kapsayacak sözleşme ile, ilk 6 aylık dilimde %35 + %15’lik zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise %12,5 + enflasyon oranında zam yapılacak.

Uşak’a hizmet etmek adına özveriyle çalışan belediye personelleri için ekonomik koşulların her geçen gün daha iyi bir noktaya taşındığına dikkat çeken Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ilave zamlarla çalışanların yanında olacaklarına dikkat çekti.

Başkan Çakın’dan Belediye Personeline Teşekkür

Göreve başladıklarıgünden bu yana zorlu birçok süreçle karşılaştıklarını ancak tüm kadrosuyla Uşak Belediyesi’nin büyük bir gayret ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Çakın, “Ben, bu geçen süre içerisinde bizlere inanan ve büyük bir çabayla,fedakârlıkla çalışmalarını sürdüren tüm mesai arkadaşlarımızateşekkür ediyorum. Uşak sizlerin emekleriyle her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaşıyor ve projelerimiz bir bir hayata geçiriliyor.” dedi.

Belediye Personeline Altın DeğerindeMüjde

Belediye personelinin haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Başkan Çakın, koşulların oluşması halinde çalışanların ev sahibi olmasını hedefleyen bir proje düşündüklerini söyledi. İyileştirmelerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Mehmet Çakın, “Çalışanlarımızın hak ve hukuklarını korumaya, şartlarındaimapersonellerimizin lehine olmasıadına gayret gösterdik. Bu toplu iş sözleşmemizin de muvafakat ile tamamlanmış olmasından çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki süreçte toplu iş sözleşmesiyle sağlamış olduğumuz imkânlardan belediyemizde istihdam gösteren 1820 personelimiz yararlanacak. Ve bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanlarımızın en düşük maaşı 20 bin 750 lira olacak. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren, direkt olarak %5’lik zam artışları toplu sözleşme anlaşmamız gereğince maaşlara yansıyacak. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de ilk 6 aylık dilimde yüzde 35+15’lik zam, diğer 6 aylık dilimlerde de yüzde 12,5 + enflasyon oranında zam yapacağız. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki süreçte, şartlar uygun olursa Hizmet-İş Sendikamızın da içerisinde olacağı şekilde kıymetli çalışanlarımızı daha rahat ve ekonomik ödeme şartları ile ev sahibi yapmak için bir çalışma başlatacağız.” diye belirtti.

Mahmut Arslan’dan Uzlaşı Vurgusu

İmza törenine katılan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet- İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “Uşak Belediyesi’nde, vatandaşlarımız için canla başla çalışan, çabalarını her gün biraz daha artıran ve bu şehri geleceğe taşıyan değerli emekçi arkadaşlarımıza hak ettiklerini vermek için çalışmalar gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız ve şubemiz arasında yürüttüğümüz toplu sözleşme müzakerelerimizi uzlaşmayla sonlandırdık. Bu şehrin ve insanlarının daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz. Uşak’a sık sık uğrarız. Sadece ana caddelerin değil, kenar mahallelerin de şehre yakışır şekilde güzelleştirildiğini ve Uşak’ın gelecekte marka şehirlerden biri olması konusunda kente değerli yatırımlar yapıldığını gördük. Belediye başkanımızın ekibiyle beraber, ülkemizde yaşanan pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlerde de önemli hizmetler ortaya koyduğunaşahit olduk. Başkanımızı, hem toplu sözleşme sürecindeki yaklaşımı için hem de şubemizle olan ilişkilerini takdir edilecek bir noktadayürüttüğü için tebrik etmek istiyorum.”dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Uşak İl Başkanı ve Hizmet- İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir ise, “Toplu iş sözleşmelerinde büyük destek sağlayan, alın terinin ve emeğin karşılığını veren, emekçilerimizi ek protokollerle, ek zamlarla enflasyona karşı ezdirmeyen ve işçinin yanında olduğunu her zaman bizlere hissettiren kıymetli Belediye Başkanım Sayın Mehmet Çakın’a çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çakın, törenin ardından Genel Başkan Arslan ile yeni yerine taşınan Hizmet-İş Uşak Şubesi’nin açılış programına katıldı.