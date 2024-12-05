Uşak Belediyesi sosyal medyalarından yapılan paylaşıma göre Devlet Demir Yolları tarafından yapılacak çalışmadan dolayı kapacak yol ile ilgili vatandaşları uyardı.

Devlet Demir Yolları tarafından Feyzi Çakmak Mahallesi Keresteciler Caddesi üzerinde bulunan demir yolunda kauçuk yenileme çalışması yapılacak. Uşak-Ankara karayolundan Keresteciler Caddesi’ne dönüş yolun kapalı olacağını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Uşak Belediyesi’nce duyuru yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda ise; “Devlet Demir Yolları tarafından Festiva Kavşağı D.300 istikametinden Keresteciler Caddesi’ne dönüş yönündeki tren geçidinde kauçuk yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle, 05 Aralık tarihinden itibaren 4 gün boyunca tren geçidi araç trafiğine kapalı olacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve levhalarına uymaları ve alternatif güzergâhlara yönelmeleri önemle rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.