Uşak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli vatandaşlara destek olamaya devam ediyor.

Uşak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli vatandaşlara destek olamaya devam ediyor.

Pandemi süreci nedeniyle vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak için bir süre ara verilen ücretsiz evde temizlik hizmeti kademeli normalleşme dönemi ile birlikte tekrar başlatıldı. Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri evini temizleyemeyecek durumda bulunan, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlar için gerçekleştirilen projede çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan vatandaşların evlerinde ücretsiz olarak temizlik işlemi gerçekleştiriliyor. 65 üstü yalnız yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği evde temizlik hizmetiyle vatandaşların evlerinde detaylı bir temizlik yaparak onlara destek sağlıyor.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın her zaman Uşaklının yanında olduğunu belirten vatandaşlar, “Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın, her alanda olduğu gibi evlerimizin temizlenmesi konusunda da yine yanımızda oldu. Güzel hizmetleri için kendisine ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ederiz” şeklinde memnuniyetlerini dile getirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ancak pandemi kısıtlamalarından dolayı bir süredir gerçekleştiremediğimiz “Evde Temizlik” hizmetimiz yeniden başlıyor. İhtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik bu hizmetimizden faydalanmak için, vatandaşlarımız, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler” dedi.