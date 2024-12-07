Uşak Belediyesi’nce yapılacak çalışmaya ilişkin su kesintisiyle ilgili vatandaşları uyardı.

Uşak Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma göre; Uşak-İzmir karayolu ile Durak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Sekizince Noter arasında bulunan bölgede 10 Aralık Salı gününe kadar su kesintisi olacak. Sekizince Noter ile 100. Yıl Parkı arasında kalan bölgede ise 10 Aralık Salı günü itibariyle su kesintisine karşılık vatandaşları uyardı.

Öte yandan yapılan paylaşımda ise; “Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen su hattı yenileme çalışmaları kapsamında; Kentsel dönüşüm bölgesinde bulunan Uşak-İzmir karayolu ile 8. Noter arasındaki bölgede 10 Aralık Salı gününe kadar, 8. Noter ile 100. Yıl Parkı arasında kalan bölgede ise 10 Aralık Salı gününden itibaren su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.