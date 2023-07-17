Yaz aylarının gelmesiyle detaylı bir program dahilinde çalışmalarını sürdüren Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde estetik çalışmalara imza atıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle detaylı bir program dâhilinde çalışmalarını sürdüren Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uşak Belediyesinin Resmi Sosyal Medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve iş planlamamız dahilinde şehrimiz genelindeki parklarda ve mesire alanlarında çalışmalarımız sürüyor” ifadeleri kullanıldı.