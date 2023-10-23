Uşak Belediyesi ihtiyaç sahibi olan Uşak Üniversitesi öğrencilere nakdi destek sağlıyor.

Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi olan Uşak Üniversitesi öğrencilere nakdi destek sağlıyor. Uşak Belediyesi başvuru yapacak öğrencilere hazırlayacak olduğu belgelerle beraber (Aile Nüfus Kayıt Örneği, İkametgah Belgesi (Uşak/Merkez), Transkript, Öğrenci Belgesi ve IBAN Numarası) ile Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 23 Ekim-3 Kasım tarihlerinde başvuru yapabileceklerini açıkladı. Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklamada; “Uşak Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizin yanında oluyor, nakdi destekle eğitimlerine katkı sağlıyoruz” ifadeleri kullandı.