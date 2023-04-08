Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve belediye personeli, düzenlenen “Ramazan Buluşması” programıyla kardeş şehir ilan edilen Besni’ye giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremin ilk gününden itibaren yoğun çalışmalar gerçekleştiren Uşak Belediyesi, çalışmaları hız kesmeden sürdürdü. Bu çerçevede “Ramazan Buluşması” programı gerçekleştiren belediye personeli ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kardeş şehir ilan edilen Besni’ye giderek çeşitli etkinliklerle vatandaşlara moral verdi. Etkinliklerde yer alan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Uşak Belediyesi Kent Orkestrası ekipleri gün boyunca yüzleri gülümsetti. Depremin psikolojik etkisini hafifletmek adına Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Şehir Tiyatrosu’nun sevilen oyunları Medusa Müzikali, Çikolata Dükkânı ve Bizim Sandık sahnelendi. Hacivat ve Karagöz, ortaoyunu, aşık ile maşuk gibi gösterilerle eğlenen çocuklar düzenlenen şarkı yarışmasında ise performans sergiledi.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Suzan Yılmaz “Hem çocuklarımızın hem de bizim eğlendiğimiz bir etkinlik oldu. Uşak burada yaşayan herkes için çok çabalıyor, etkinliği düzenleyen ve etkinlikte yer alan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.