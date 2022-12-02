Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile “Özel Gençlerimizle Futsal Turnuvası” düzenleniyor.

Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile “Özel Gençlerimizle Futsal Turnuvası” düzenleniyor.

Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi Koordinatörü ve Uşak Diyabetliler Derneği Başkanı Sercan Bozer, bu turnuvanın bir ilk olduğunu ve Türkiye’ye örnek olmasını beklediklerini, turnuvada yer alan takım oyuncularının doktor raporlu özel kişiler olduğunu açıkladı.

Bozer; “Uşak Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu yıl bir ilke imza atıyor. Bu turnuva çok özel olacak. Diyabetle Yaşam Merkezimiz bünyesinde özel gençlerimiz için yapacağımız Futsal Turnuvası’nda buluşuyoruz. Kalfa Korusu Spor Salonu’nda 3-10 ve 11 Aralık tarihleri arasında saat 18.00 – 21.00 arası yapılacak turnuvamızın heyecanına ortak olmak isteyen tüm halkımızı müsabakalara davet ediyoruz” dedi.

Katkıları için Uşak Belediyesi’ne teşekkür eden Bozer, “Bu turnuvaya çölyak, diyabet hastası, işitme engelli gibi dezavantajı olduğunu doktor raporu ile belgeleyen gençlerden oluşan 12 takım katılıyor. Sanıyorum, Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu proje, Türkiye de bir ilk oluyor. Bende turnuvanın koordinatörü olarak bu deneyimimizi komşu illerle paylaştım. İlerleyen zamanlarda bu turnuvayı, Uşak Belediyesi ev sahipliğinde iller arası yapmayı tasarlıyoruz” ifadesini kullandı.