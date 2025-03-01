Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bugün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kattıkları yeni çöp kamyonlarını tanıttı. Araç kiralama yoluyla ödenen paraların bundan böyle belediye kasasında kalacağının altını çizen Başkan Yalım, satın aldıkları araçlar sayesinde vatandaşa uzun yıllar kesintisiz ve sağlıklı bir hizmet sunacaklarını ifade etti.

Uşak Belediyesi’nin ekonomik imkanlarını artıran, kendi ayakları üzerinde durmasını bilen dört dörtlük bir kurum olduğunu vurgulayan Başkan Yalım; "Kiralık araçlarla ilgili olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gerekli adımları atmıştık ve işlemlerimizi başlatmıştık. Bugün de bu adımların sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşıyoruz ve vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

Bu gidişata dur dedik

Uşak Belediyesi tarafından hali hazırda kullanılmakta olan 10 adet çöp kamyonunun hepsinin önünde Uşak Belediyesi yazmasına rağmen tamamının kiralık araçlar olduğunu ve 34 plaka olduğunu vurgulayan Başkan Yalım, "Kiralama hizmetini almaya devam etseydik yılda 10 milyon TL gibi bir rakamı İstanbullu bir firmaya ödemeye devam edecektik. Ancak biz bu gidişata dur dedik ve kendi araçlarımızı aldık. Bu sayede belediyemize katma değer sağlayacak, öz kaynaklarımızı artıracak bir hamle yapmış olduk. Bunu da vatandaşlarımızla paylaşmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Uşak Belediyesi’nde kiralık araç kalmadı

Kiralık olan çöp kamyonlarını gönderdiklerini ve 9 adet yeni çöp kamyonu satın aldıklarını ifade eden Başkan Yalım; bu sayede Uşak Belediyesi bünyesinde ne binek ne ticari hiçbir kiralık araç kalmadığının altını çizdi. Uşak Belediyesi’nin artık kendi ayakları üzerinde durduğunun altını çizen Başkan Yalım, belediye bünyesindeki tüm araçların öz mal haline geldiğini ifade etti.

64 plakalı ve resmi plakalı olan yeni araçların bugünden itibaren kullanılmaya başlayacağını söyleyen Başkan Yalım; "Bu yeni araçlarımızın her biri son teknoloji ile donatılmış araçlar dolayısıyla iş güvenliği açısından da büyük avantaj sağlayacak. Hem kullanan personelimiz için büyük kolaylık olacak hem de çevreye duyarlı yeni sistemler sayesinde halkımız güvende olacak. Aynı zamanda bu araçlarımız 1 metreküp daha fazla çöp alıyor, böylece yakıttan ve zamandan da tasarruf etmiş olacağız" dedi.

"Biz ne yapıyorsak Uşak için yapıyoruz" diyen Yalım yeni araçların kentimize hayırlı olmasını diledi.