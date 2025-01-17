Uşak Belediyesi her yıl ara tatilde karne alan öğrencilere yönelik düzenlediği çocuk şenliklerine bu yıl da devam ediyor.

23 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında çocuklarla buluşacak olan organizasyon kapsamında; çocukların ve ailelerin büyük bir ilgiyle katılım sağlayacağı birbirinden farklı atölyelerde eğlenceli aktiviteler gerçekleşecek. İki hafta boyunca Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri aktif olacak etkinlikler kapsamında; Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosunun hazırladığı birbirinden farklı tiyatro oyunu, Uşak Kent Orkestrası ile çocuk konserleri ve sürpriz oyunlar Atatürk Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

Bu kapsamda 23 ve 30 Ocak’ta Barış’ın Sihirli Dolabı, 24 ve 31 Ocak’ta Hepimiz Biriz, 25 Ocak ve 1 Şubat’ta Kaybolan Renkler, 26 Ocak ve 2 Şubat’ta Romeo ve Juliet adlı tiyatro oyunları AKM sahnesinde sergilenecek.

Öte yandan Uşak Belediyesi ile Tübitak ve T3 Vakfı paydaşlığında bu yıl başlatılan Bilim Uşak Şenliği; Çocuk Kent’te açılacak atölyeleriyle bu sömestrde çocuklara eğlenceli ve keşif dolu zamanlar yaşatacak. 20 -31 Ocak 2025 tarihleri arasında Çocuk Kent’e gidecek öğrenciler ve aileleri, Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Girişimcilik Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve Uzay Havacılık Astronomi Atölyesi gibi 6 farklı atölyeye katılma fırsatı bulacak.

Birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarına ortaokul seviyesindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden öğrenciler katılabilecek. Sömestr tatilini bilimsel çalışmalar ile değerlendirmek isteyen öğrenciler, sınırlı sayıdaki kontenjanı kaçırmamak adına 0276 502 44 95 numaralı telefondan iletişime geçerek ya da Çocuk Kent’teki Bilim Uşak atölyelerine şahsen giderek başvuruda bulunabilecek.