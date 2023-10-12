Uşak Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Uşak Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ana arterleri ve ara sokakları başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu her noktada sabahın erken saatlerinden başlayarak ilaçlama çalışmasını hız kesmeden devam ediyor. Uşak Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimiz genelinde haşere, larva ve sivrisinek ile mücadelede eş zamanlı olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.