IHAAW111428-HMN/24-03-2023

- Uşak Belediyesi depremzedelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

Hidayet Kıran

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Uşak’ta yaşayan depremzedeler ve ihtiyaç sahibi Uşaklı vatandaşlara sıcak yemek dağıtacağını açıkladı.

Ramazan ayı boyunca sıcak yemek almak isteyen vatandaşların Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Uşak Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada;

“Uşak Belediyesi olarak, Ramazan Ayı boyunca şehrimizde bulunan depremzede vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin tebessümüne ortak olmak adına sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu hizmetten faydalanmak veya kampanyaya katkı sağlamak isteyen tüm hemşerilerimizi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müze bekliyoruz. Unutmayalım, güç birlikten doğar” denildi.

(MB-Y)

24.03.2023 11:15:07 TSI

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