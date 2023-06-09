Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün, şehirdeki çocukların sporla dolu bir yaz tatili geçirerek yeni hobiler edinmesi için ücretli olarak düzenleyeceği Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar başladı.
İki dönemden olmak üzere Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak Yaz Spor Okulları’nın bünyesinde birçok sportif kurs bulunacak.
Bugüne kadar binlerce öğrenciye eğitim verilen okullarda; Basketbol, Futbol, Voleybol, Okçuluk, Motospor, Cimnastik, Yüzme, Go Kart, Binicilik, Kickboks gibi sportif aktiviteler yer alacak.
3 Temmuz tarihinden itibaren birinci dönem eğitimlerin başlayacağı Yaz Spor Okulları’nda; ikinci dönemin başvuruları da şimdiden alınabiliyor.
Yapılan açıklamalara göre, ücretli kurs kayıtlarında ödemeler sadece kredi kartı ile yapılabilecek. Ayrıca 0534 792 14 11 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.
Kursların Yaş Aralık Listesi
Yüzme Kursu: 6-14 yaş aras
Futbol Kursu: 5-14 yaş arası
Okçuluk ve Binicilik Kursu: 8-14 yaş arası
Basketbol Kursu: 7-14 yaş arası
Voleybol Kursu: 7-14 yaş arası
Motospor ve Go Kart Kursu: 7-14 yaş arası
Cimnastik Kursu: 5-14 yaş arası
Kickboks Kursu:7-14yaş arası
Kayıt Yerleri
Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu (Eski Öğretmen Evi yanı)
Futbol kayıt yeri: Huzurkent Altyapı Tesisleri (At Çiftliği karşısı)
Okçuluk ve binicilik kayıt yeri: At Çiftliği Kemankeş