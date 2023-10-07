Uşak Belediyesine bağlı ekipler şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Uşak Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin ihtiyaç duyduğu alanlarda vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler birçok mahallede alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan Uşak Belediyesine bağlı ekipler, anlık oluşan sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ederken, merkez mahallelerde ise planlanan çalışmalarını devam ediyor.