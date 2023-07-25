Uşak Belediyesi ekipleri, bozulan asfalt ve kaldırımlarda bozulan asfalt ve kaldırımlarda yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Güzel giden havaları fırsata ve hizmete çeviren Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan asfalt ve kaldırımlarda yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında sürücü ve yayaların trafikte daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdüren ekipler, il geneli mahalle, cadde ve sokaklarda yol ve kaldırım bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.