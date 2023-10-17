Uşak Belediyesi ihtiyaç duyulan her alanda hizmete ara vermeden devam ederken, merkeze bağlı Bölme Mahallesi’nde asfalt yenileme çalışması yakında zamanda hizmete açılıyor.

Uşak Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince il merkezine bağlı sokaklarda ulaşımı daha konforlu hale getirmek için ihtiyaç duyulan bütün bölgelerde asfalt serimi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye ekipleri, kısa süre içeresinde hizmete açılacak olan Bölme Mahallesi’nde asfalt serimi yaparak, ulaşımı daha konforlu hale getiriyor.