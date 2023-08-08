Uşak Belediyesi, alt yapıdan üst yapıya kadar birçok mahalle ve sokakta eşzamanlı olarak çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye tarfından yapılan açıklamada; “Altyapıdan üstyapıya kadar, Uşak’ımızın her noktasında çalışıyoruz. Bölme Mahallesi Asfalt öncesi bordür çalışması ve asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Eksikleri giderip, sorunları çözüyoruz. Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi yağmur suyu menfez yapımı çalışmamız ekiplerimizce sürdürülüyor. Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde de Polietilen boru ile içme suyu hattı çalışması yapılmaktadır. Bir şehir altyapısı kadar sağlam ve geleceği ancak o kadar sağlıklıdır. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için Uşak genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.