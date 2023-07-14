Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, büyüyen şehrin altyapı ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Uşak Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, büyüyen şehrin altyapı ve şehrin ihtiyaç olduğu bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Devam çalışmalarla ilgili olarak Uşak Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; “Hiçbir şey hemşehrilerimize hizmet etmekten bizi alıkoyamaz. Sıcak hava bile. Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin ihtiyaç duyulan bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.