Ülke genelinde 14 Mayıs günü yapılan 28.Dönem Milletvekilleri seçiminde Uşak’ta AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP ise 1 milletvekilinde kaldı. Ayrıca İYİ Parti ise milletvekili çıkaramadı.

14 Mayıs Pazar günü yurt genelinde Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili seçimleri yapıldı. Sabah 08.00’da başlayan seçimler akşam 17.00’da son buldu. Yapılan oy sayımlarında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 36,03 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 29.07, İYİ Parti ise yüzde 17.41 oy oranında kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Uşak’ta AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilinde kaldı.

Öte yandan seçime büyük umutlarla giden İYİ Parti ise seçimlerde Uşak’tan milletvekili çıkaramadı. Uşak’tan AK Parti İkinci Sıra Milletvekili olarak çıkan Fahrettin Tuğrul, sosyal medyadan yaptığı açıklamada vatandaşlara teşekkür etti. Tuğrul yaptığı yazılı açıklamada; “14 Mayıs’ta rekor katılımla yaşanan demokrasi şöleninde, Aziz Milletimiz sandıklara bir kez daha feraset ve basiretini yansıtarak vatan, millet, bayrak ve devlet kavramlarının vazgeçilmezliğini göstermiştir. 7 düvele karşı mazlumların umudu Türkiye Yüzyılı mimarı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’mizin yanında olduğunu gösteren kadirşinas hemşehrilerim ile teşkilatımızın her kademesinden kıymetli dava arkadaşlarıma Sayın İsmail Güneş’i ve bendeniz Fahrettin Tuğrul’u şehrimizi Ankara’da temsil etmesi için verdiği destekten ötürü teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin vatanımıza, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada “28. Dönem Uşak Milletvekilleri olarak seçilen AK Parti Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul’u tebrik ediyorum. Seçim sonuçları ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olsun” paylaşımı yaparak iyi dileklerini paylaştı.