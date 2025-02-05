Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanırken, Uşak’a ise 3 hakim adayı ve 1 savcı adayı atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararı ile birlikte, 30 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen 679 hakim ve 396 savcı olmak üzere 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Uşak’a 3 hakim adayı ve 1 savcı adayı atandı

Uşak’a atan isimler ise şu şekilde, Uşak Hakimliği’ne Hakim Adayı Hüseyin Çağdaş Kurt, Hakim Adayı Hilal Güzel, Hakim Adayı Süheyl Ensar Elkatmış ve Uşak Cumhuriyet Savcılığına ise Cumhuriyet Savcısı Adayı Özlem Üstünalp Yıldız atandı.