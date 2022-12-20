Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde 2. Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan UOSB Başkanı Halil Ağoğlu “Uşak’ta günde iki ton üzerinde tekstil işlenmektedir. Ege bölgesinde tekstil, seramik, deri, kauçuk ve gıda olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren bir şehiriz” diyerek kentin Ege Bölgesi’nin yükselen yıldızı olduğunu belirtti.

Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde 2. Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan UOSB Başkanı Halil Ağoğlu “Uşak’ta günde iki ton üzerinde tekstil işlenmektedir. Ege bölgesinde tekstil, seramik, deri, kauçuk ve gıda olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren bir şehiriz” diyerek kentin Ege Bölgesi’nin yükselen yıldızı olduğunu belirtti.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda 2. Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı gerçekleşti. Çalıştaya Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Organize Sanayi Başkanı (UOSB) Halil Ağoğlu da katıldı. Çalıştay öncesinde konuşan Ağoğlu, insanlığın daha güzel bir dünyada yaşaması için geri dönüşüm sistemine sahip olunması gerektiğini söyledi. Başkan Ağoğlu, “Geri dönüşümün amacı; çevre ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonomik vazgeçilmez hale geldiği, üretim, tüketim kültürü olmasını sağlamaktadır. Uşak’ta tekstil, plastik, kauçuk sektöründe öncü olmaktadır. Uşak’ta günde iki ton üzerinde tekstil işlenmektedir. Ege bölgesinde tekstil, seramik, deri, kauçuk ve gıda olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren bir şehiriz. Uşak son günlerde ege bölgesinin yükselen yıldızı olmuştur. Sıfır atık sloganıyla çıkılan bu yolda Uşak Organize Sanayi olarak ülkemiz adına çalışmaktan ve sizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağoğlu sonrasında kürsüye çıkarak konuşan Vali Turan Ergün ise Uşak’ın geri dönüşüm için söz sahibi olduğunu ve geri dönüşümle birlikte sürdürebilirlikte de öncü illerden birisi olduğuna değindi. Geri dönüşümle ilgili rakamlar da veren Vali Ergün, Uşak’ın geri dönüşüm tekstilde ülkenin yüzde 75’ini, pet atıklarının ise yüzde 35’ini karşıladığını söyledi. Çalıştay, iş insanlarının yapmış olduğu konuşmalarla son buldu.