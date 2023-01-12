Yüksekova ilçesi üs bölgelerde bulunan yüksek rakımlardaki elektrik direkleri ve iletkenler buzla kaplandı. Arza üzerine bölgeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri direklerdeki buzları sökerek arızayı giderdiler. Yüksek kesimlerde zor şartlar altında çalışan elektrik arıza ekipleri, bölgenin zorlu koşullarına adeta meydan okuyorlar.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi üs bölgelerde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle elektrik direkleri buz tuttu.

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