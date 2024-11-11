Elektrikli otomobilden beyaz eşyaya, multimedya cihazlardan televizyona kadar birçok alanda geliştirdikleri ürünlerle pazara açılmak isteyen İzmirli firmalar, gerekli testleri yaptırmak için kilometrelerce yol gitmekten kurtuldu. Firmaların, ürün kalitesini ve güvenliğini kanıtlamak amacıyla ihtiyaç duyduğu ‘CE Belgesi’ni alabilmeleri için İzmir’de testleri yapan tek merkez olan Embryoniks, Bilimpark’ta 3 yıldır tam teşekküllü hizmet vererek yüzlerce kişinin imdadına yetişti.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Bilimpark iş birliğiyle hayata geçirilen Embryoniks’in Müdürü, İEÜ Öğretim Görevlisi İsmail Akboru, “Firmalar, ürünlerin amacına uygun kullanıldığında tehlike oluşturmadığını, çevreye zarar vermediğini kanıtlamak için ‘CE Belgesi’ almak zorunda. Bu belgeyi alabilmek için gerekli testler, eskiden sadece İstanbul ve Ankara’daki merkezlerde yapılıyordu. Artık biz de varız. Türkiye’nin tamamına hizmet vererek önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz” diye konuştu.

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Embriyoniks’te; ürünlere yönelik alçak voltaj direktifi (LVD), elektromanyetik uyumluluk (EMU), su ve toz geçirmezlik testleri (IP68’e kadar) yapılıyor. Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından da akredite edilen, 800 metrekarelik kapalı alana sahip Embryoniks, İstanbul’a 3,5 saatlik mesafede olması ve limana yakınlığıyla da firmalara lojistik avantajlar sağlıyor.

“Zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz”

Embryoniks Müdürü ve İEÜ Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi İsmail Akboru, üniversite-sanayi iş birliği açısından da merkezin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Merkez hakkında bilgiler veren Akboru, “Örneğin; evde kullanılmak üzere bir mikrodalga fırın ürettiniz. Bu fırını, satmak ya da yurt dışında sunmak için CE Belgesine ihtiyacınız var. Bu fırının insan sağlığına zararı olup olmadığını, fırının yaydığı sinyallerin diğer ürünlere zarar verip vermediğini, kısaca kullanıma engel teşkil edip etmediğini ölçmeniz gerekiyor. Bunu belirlemek için de bizim merkezimizdeki cihazlara ihtiyacınız var. Eğer ürün, saydığım tüm bu maddelerden sorunsuz geçiyorsa, CE Belgesini almaya hak kazanıyor. Bizden önce İzmir’de böyle bir laboratuvar yoktu. Firmalar ya da girişimciler, bu belgenin şartlarını sağlamak için çoğunlukla İstanbul ya da Ankara’ya gitmek zorunda kalıyordu. Zaman ve maliyet açısından sorun oluyordu. Biz, bu ihtiyacı karşılayan, çok önemli bir merkez konumundayız” diye konuştu.

“Türkiye geneline hizmet veriyoruz”

Sadece İzmir ya da Ege’ye değil, tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerini hatırlatan Akboru, “Sektörümüze yeni bir soluk getirmek ve alanımızda söz sahibi olmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Merkezimizde firmalara, sıra bekletmeden, en hızlı şekilde, en iyi hizmeti vermeye odaklanıyoruz. Bir ürünün tüm test sürecini ortalama bir haftada tamamlıyoruz. Beyaz eşyadan mikrodalga fırına, elektrikli otomobilden mutfak robotuna, buzdolabından televizyona ve aydınlatma ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine hizmet verebiliyoruz” dedi.