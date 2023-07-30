Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen ’Ürün Fotoğrafçılığı Atölyesi’ ile katılımcı gençler, ürün fotoğrafçılığının inceliklerini öğrendi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalar, gençlerin kendilerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Düzenlenen Ürün Fotoğrafçılığı Atölyesi gençlerin ilgisi ile düzenlendi. Ozan Satıoğlu ve Onur Aydemir’in eğitim verdiği atölye çalışmasında aydınlatma, kamera açısı, odak, arka plan ve alan derinliği gibi konular ele alındı. Katılımcı gençler ürün fotoğrafçılığının detaylarını öğrenirken, merak ettikleri soruları da uzmanlara sorma fırsatı yakaladı.