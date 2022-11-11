Uruguay’ın 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Kadroda Türkiye’den Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez yer aldı.

Uruguay’ın 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Kadroda Türkiye’den Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez yer aldı.

Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala Uruguay’ın kadrosu açıklandı. 26 kişilik kadroda Galatasaray’dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor’dan Maxi Gomez yer aldı. Fenerbahçeli Diego Rossi ise kadroya dahil edilmedi.

Dünya Kupası’nda H Grubu’nda yer alan Uruguay, bir üst tura kalabilmek için Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele edecek. Diego Alonso yönetimindeki Güney Amerika temsilcisinin 26 kişilik kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastian Sosa

Defans: Ronald Araujo, Diego Godin, Jose Maria Gimenez, Matias Vina, Mathias Olivera, Sebastian Coates, Jose Luis Rodriguez, Martin Caceres, Guillermo Varela

Orta saha: Lucas Torreira, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Matias Vecino, Nicolas de la Cruz, Agustn Canobbio, Facundo Pellistri, Manuel Ugarte, Facundo Torres.

Forvet: Darwin Nunez, Luis Suarez, Edinson Cavani, Maxi Gomez