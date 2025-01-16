İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) yaşlı erkeklerde görüldüğünü belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çağlar, “Yaş ve genetik faktörlerin BPH gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Prostat büyümesi, genellikle iyi huylu bir büyüme şeklindedir. Bu nedenle kişiler genellikle işeme ile ilgili sorunlarla karşılaşınca bir doktora başvurmaktadır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çağlar, prostat hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. BPH (iyi huylu prostat büyümesi) oluşum mekanizmasının halen net olarak anlaşılmadığını dile getiren Op. Dr. Çağlar, “BPH yaşlı erkeklerde meydana gelir. Yaş ve genetik faktörlerin BPH gelişiminde rol oynadığını düşünülmektedir. Prostat büyümesi, genellikle iyi huylu bir büyüme şeklindedir. Bu nedenle kişiler genellikle işeme ile ilgili sorunlarla karşılaşınca bir doktora başvurmaktadır” şeklinde konuştu.

“Gece boyunca idrara çıkma nedeniyle uykusuz kalabilirler”

Kişinin sosyal yaşantısını etkileyen sorunlar arasında gece boyunca idrara çıkmak için uykudan kalkmak ve gündüz sık sık idrar yapma ihtiyacının sayılabileceğini söyleyen Op. Dr. Çağlar, “Özellikle bu iki sorun kişinin sosyal yaşantısında uykusuz kalma, yorgunluk, gitmek istediği yerde tuvalet arayışı gibi sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, idrar akışındaki güç ve hız eskiye göre azalmış ve yavaşlamış olabilir. İdrar yapmaya başlamada bekleme, zorlanma olabildiği gibi, idrar sonrasında hala damla damla idrar gelebilir. Bunun dışında kişi idrar yaptıktan sonra idrar kesesinin tamamen boşalmamış olduğu hissine kapılabilir" ifadelerini kullandı.

“Hastaya sorulan sorular”

Opr. Dr. Çağlar; uluslararası prostat semptom (belirti) değerlendirmesinde hastaya sorulan ve sorunun şiddetine göre skorlanan (derecelendirilen) soruları şöyle sıraladı: İdrar yapmak için bekleme, zorlanma var mı?, İdrar tazyiki, akış gücü eskiye oranla azaldı mı? İdrarı yaparken, bitinceye kadar, kesik kesik işeme oluyor mu? İdrarını yaptıktan sonra hala daha idrar kesesinde idrar kalmış, tam boşalmamış hissi oluyor mu?, Gece idrar yapmaya kaç kere kalkıyorsunuz? Gün boyunca iki saatte ya da daha sık idrara çıkmak ihtiyacı duyuyor musunuz? İdrar yapma isteği geldiğinde, tutamama hissi, tuvalete zor yetişme, sıkıştırma sorunu yaşıyor musunuz?

“Tanı konma süreci”

Dr. Çağlar, prostatın iyi huylu değerlendirmesinde uygulanan teşhis yöntemlerini şu şekilde sıraladı: Parmakla prostat muayenesi, Serumda PSA (total ve serbest PSA) düzeyleri, Ultrasonografi, Prostat biopsisi (gerektiğinde), İdrar akım hızı ölçümü -üroflowmetri-, Sistoskopi (gerektiğinde).

“Tedavi seçenekleri”

BPH tedavisinde ilk basamağın mutlaka ilaç tedavisi olması gerektiğini söyleyen Dr. Çağlar, “İlaç tedavisinden beklenen sonuç alınamıyorsa ya da tedaviye rağmen iyileşmiş olan belirtiler zamanla tekrar meydana geliyorsa artık farklı tedavi alternatifleri gündeme gelmelidir. İlaç tedavisinde prostat içindeki kasları gevşeten ve idrarın akımını artıran ilaçların yanı sıra prostatın hacminde azalmaya yol açan ilaçlar kullanılır. Bunun yanında, içinde sabal ekstresi denilen bir bitki ekstresi de medikal tedavide rahatlıkla kullanılabilir. İlaçlar mesane (idrar kesesi) boynundaki ve prostat içindeki kasları gevşeterek, büyümüş ve yolu tıkayan prostatın gevşemesini ve idrar kanalındaki baskının azaltılmasını sağlar. Ağızdan alınan tablet şeklindeki ilacın etki süresi 24 saat olduğundan devamlı etki sağlamak için günde 1 tablet devamlı alınması gerekir. Sabal ekstresi bitkisel kökenli bir ilaç olup, prostat içindeki iltihaplanmayı ve prostatın büyümesindeki faktörleri engelleyerek prostat üzerinde rahatlatıcı etki gösterir" açıklamasında bulundu.

“Ameliyat yapılabilir”

Cerrahi ameliyatlardan da bahseden Çağlar şunları söyledi: "Medikal tedavinin yeterli gelmediği durumlarda artık kapalı prostat ameliyatları gündeme gelmelidir. Bunlardaki en iyi alternatifler etkinlik sırasına göre; Transuretral rezeksiyon (TUR), bipolar enerji ile, plazmakinetik enerji ile ya da HOLEP ve THULEP lazer enerji ile uygulanır."