Memorial Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, penisi asan bağların kesilerek, peniste 1 buçuk ile 3 santimetre arasında uzatma sağlanabildiğini söyleyerek, “Yama yöntemiyle de peniste 4 santimetreye kadar varabilen genişlemeler yapılabiliyor” dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, penisi asan bağların kesilerek, peniste 1 buçuk ile 3 santimetre arasında uzatma sağlanabildiğini söyleyerek, “Yama yöntemiyle de peniste 4 santimetreye kadar varabilen genişlemeler yapılabiliyor” dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, penis büyütme ameliyatlarının çok iyi değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu ve yapılacak işlemlerle penislerin hem genişletilebildiğini hem de uzatılabildiğini söyledi. Demirtaş, “Penis büyütme ameliyatları genellikle çok iyi değerlendirilmesi gereken bir konu. Yaşadığımız toplumda yüzde 95 oranında penis boyları normal boylarda ancak bazen doğuştan gelen ya da hormonal ve anatomik bozukluklara bağlı olarak mikropenis veya fonksiyonel olarak talep doğrultusunda büyütme ameliyatları yapılabilir. Bu ameliyatlarda da birkaç çeşit yöntem kullanılabilir. Bu büyütme uzunluğunu artırma ya da kalınlığının artırılması gibi 2 parametreden oluşabilir. Bu hastanın tercihi ya da tıbbi durum olarak yapılabilirliği ölçüsünde hastanın kendi karın ve kalça bölgesinden alınan yağların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra penise uygulanmasıyla yapılabilir. Bu enine büyütmeyi sağlayabilir. Bir de boyuna olarak büyütmede ise penisi asan bağların kesilmesiyle de yine 1 buçuk ile 3 santimetreye kadar uzatma sağlanabilir. Cinsel ilişkide tatmin ve memnuniyet olayı partner ile alakalı bir durum. O yüzden hastaların talebi doğrultusunda tıbbi olarak yapılabilecek en uygun yöntem hasta ile tartışılıp, bunların etkileri ve yan etkileri konusunda birebir tartışarak, işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Peniste 4 santimetreye kadar genişletme sağlanabiliyor”

Penisi genişletmede kullanılan bir diğer işlemin yamalarla kalınlaştırma yöntemi olduğunu belirten Demirtaş, penisi 4 santimetreye kadar genişletmenin mümkün olduğunu getirdi. Demirtaş, “Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki penisin boyundan çok kalınlığının cinsel ilişkide partner tatmini konusunda etkili olduğudur. Dolayısıyla birkaç yama üst üste konularak, kalınlaştırma işlemi var. Bu kalınlaştırmalar yapılırken, yamaların arasına otolog yağı konulabiliyor ya da yama doğrudan kendisi konulabiliyor. Bunlarda da yine 4 santimetreye kadar varabilen genişlemeler yapılabiliyor. Buradaki en önemli şey bu genişlemeleri matematik olarak ya da ameliyat olarak yapıyoruz ama hasta tatmini ve güncel tıbbi bilgiler doğrultusunda hastaya uygulanacak en iyi yöntemin hasta ile birlikte karar verilmesidir. Çünkü penis görünen bir yer ve penise zarar verecek işlemler ya da uygulamalar karşımıza çıkabilir. O yüzden bunu çok iyi bir şekilde hastayla tartışıp, faydası ve zararını ortaya koyduktan sonra yapmak gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi’nde talep eden hastalarımıza biz bu işlemleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Penis genişlemesi şekil deformelerine neden olabiliyor”

Peniste uygulanan genişletme işlemlerinin hastanın durumuna göre şekil deformelerine yol açabildiğini aktaran Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

“İyi bir cinsel ilişki için penisin her zaman yukarıyı göstermesi gerekiyor. Biz bu uzama ameliyatlarında penisin bağlarını kestiğimiz için peniste aşağıya doğru bir düşme oluyor. Bu da partnerde ve hastalarda bir takım problemlere neden olabilir. Yine ilişki sırasında da aşağı bakma işlemi ilişkinin gücü açısından belki bir sıkıntı oluşturabilir. Onun dışında yağ enjeksiyonu ile yapılan genişletmeler de ise yağın erimesi ya da yer değiştirebilme imkanı olduğu için peniste şekil deformelerine neden olabiliyor. Bunlara tekrardan revizyon ameliyatları yapmak gerekebiliyor. Bu revizyon ameliyatları da oldukça komplike ameliyatlar. İlişki durumunda görülen sıkıntılar genelde az ama penisle ilgili cerrahilerde uzun vadede özellikle yağ kullanılan hastalarda bir takım şekilsel sıkıntılar karşımıza çıkabiliyor.”