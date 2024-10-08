HOLEP’in iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntem olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulmecit Yavuz, "Operasyonun kapalı yapılabilmesi, hastanede yatış süresinin kısa olması ve cinsel fonksiyonların korunması sebebiyle HOLEP yöntemi, her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir" dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulmecit Yavuz, prostat tedavisinde uygulanan HOLEP yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu. HOLEP’in, iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntem olduğunu dile getiren Op. Dr. Yavuz, "Bu yöntem ile prostat bezinin boyutu ne kadar büyük olursa olsun, operasyonu kapalı şekilde yapmak mümkündür. Bu yöntemde dokulara minimal travma oluşturan holmiyum lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Kullanılan teknoloji ve enerji sayesinde kanama, geleneksel yöntemlere göre daha az olmaktadır. Kanamanın az olması ve operasyonun kapalı yapılabilmesi sayesinde operasyon sonrası takılan sonda daha kısa sürede alınmakta; bu sayede hastanede kalış süresini kısaltmaktadır" diye konuştu.

"Operasyon ortalama 1-1,5 saat sürüyor"

HOLEP yöntemi ile prostat bezinin büyüklüğüne bağlı olarak operasyonun ortalama 1-1,5 saat kadar sürdüğüne dikkat çeken Op. Dr. Yavuz, "Operasyon sonrası 2. günde hastanın sondası alınır ve kendiliğinden idrarını yapması beklenir. Bir sorun olmaması durumunda hastanın taburculuğu planlanır" dedi.

"Cinsel fonksiyonlar açısından uzun dönemde daha faydalı"

HOLEP yönteminde kullanılan lazer enerjisinin penise giden sinirlerin hasar görmesini engellediğini belirten Op. Dr. Yavuz, "Bu yöntemle opere olan hastalar cinsel fonksiyon (sertleşme bozukluğu) açısından diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında uzun dönemde HOLEP yönteminin daha faydalı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur" şeklinde konuştu.

"Hastanede yatış süresi kısa"

HOLEP ameliyatlarının hastalar tarafından sıklıkla tercih edildiğini söyleyen Op. Dr. Yavuz, "Operasyonun kapalı yapılabilmesi, hastanede yatış süresinin kısa olması ve cinsel fonksiyonların korunması sebebiyle HOLEP yöntemi, her geçen gün üroloji uzmanları tarafından daha sık kullanılmakta ve hastalar tarafından da daha fazla tercih edilmektedir" dedi.