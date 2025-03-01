Urla Kaymakamlığı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kaymakamlığın çatısı altında, sivil toplum kuruluşlarının, Urla Belediyesinin ve Ekonomi Üniversitesinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek, "Şiddet kendi içimizde ağzımıza alıp dile getirdiğimizde bile yüreğimizde yara açan ciddi bir husus. İnsanın hiçbir şekilde kabul edemeyeceği ve hiçbir anlamda kendine yakıştıramayacağı bir olgu. Sadece insana yönelik değil çevremizde her türlü varlığa karşı şiddetin yönelmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bugün kadınlar üzerinde konuşuyoruz ama insanlara karşı şiddetin erkeğe, çocuğa yönlendirmiş boyutları da var. Ama tabi elimizdeki verilere bakılınca şiddeti kadınlara yönelik konuşmamıza başlama sebebinde ne yazık ki kadınların bir özne olduğu görülüyor" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevzuat düzenlemelerinin sorunun çözümünde tek başına yeterli olmadığını kaydeden Kaymakam Gözlet, "Düzenleyici işlemler; önleyici ve koruyucu tedbirler, nitelikli, uzmanlaşmış ve çağın gereklerinden istifade eden kamu hizmet sunucularının varlığı, kurumlar arası eşgüdüm, iş birliği ve özellikle toplumsal farkındalık çalışmalarının önemi artmakta, çok yönlü, bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla hareket etmek önem kazanmaktadır. Dolayısıyla özen yükümlülüğü bulunan tarafların başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, sosyal tarafların, üniversitelerin ve medya temsilcilerinin katkı ve katılımlarını da sağlayarak topyekûn mücadele anlayışıyla hareket etmek gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Moderatörlüğünü Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk’ün üstlendiği etkinlikte; Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan (İEÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aşçı (İEÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı) Öğr. Gör. Ferda Eser (Kamu Hukuku Uzmanı) konu hakkında değerli bilgilerini paylaştılar.

Eğitimde şiddet türleri, kadına yönelik şiddetin nedenleri ve çocuklar üzerindeki etkileri, hukuki süreçler, başvuru mekanizmaları ve destek hizmetleri konuları ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın şiddetle mücadelede sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan stantlar ziyaret edildi.