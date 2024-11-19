Eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu’na trafikte saldıran motosikletli 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu Urla Zeytinler Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken yolun ortasında duran motosikletli 2 kişiye hafif şekilde arkadan çarptı. Kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan kişiler, Karaosmanoğlu’nu aracından zorla indirerek vücuduna gelişi güzel vurmaya başladı. 2 kişi tarafından öldüresiye dövülen 72 yaşındaki eski başkan Selçuk Karaosmanoğlu, çevrede olayı gören köylüler tarafından kurtarıldı.

Karaosmanoğlu, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Urla Devlet Hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaosmanoğlu, hayati tehlike şüphesi ile buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

İki kişi tutuklandı

Olayla ilgili Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştıkları tespit edilen M.A (24) ve O.Ö. (24) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.