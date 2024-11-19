Eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, trafikte tartıştığı motosikletli 2 kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Vücudunda kırıklar oluşan 72 yaşındaki eski başkan, hastanede tedavi altına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu Urla Zeytinler Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken yolun ortasında duran motosikletli iki kişiye hafif şekilde arkadan çarptı. Kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan kişiler, Karaosmanoğlu’nu aracından zorla indirerek vücuduna gelişi güzel vurmaya başladı. İki kişi tarafından öldüresiye dövülen 72 yaşındaki eski başkan Selçuk Karaosmanoğlu, çevrede olayı gören köylüler tarafından kurtarıldı. Karaosmanoğlu, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Urla Devlet Hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaosmanoğlu, hayati tehlike şüphesi ile buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından yürütülen tahkikat sürüyor.