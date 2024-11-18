Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; birincilik kupası ve 17 madalya kazanarak Urla’nın gurur kaynağı oldu.

Antalya’da düzenlenen, GastroAntalya Uluslararası Yemek Yarışmasında Urlalı öğrenciler fırtına gibi esti. Madalyaları tek tek toplayan Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri turnuvaya damga vurdu. GastroAntalya Uluslararası Yemek Yarışmasında Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek İçecek hizmetleri bölümü öğrencileri; En İyi Meslek Lisesi Birincilik Kupası ve 3 altın madalya, En İyi Meslek Lisesi 3 gümüş madalya, bireysellerde 3 altın madalya, 2 gümüş madalya, 5 bronz madalya ve 1 Merit ödülü kazandı.

Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü turnuvadan 17 madalya ile dönen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Emeği geçen idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz" denildi.