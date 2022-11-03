İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu ticaretine motosikletli yunus polislerinin takibi engel oldu. Bir miktar esrar maddesi, 4 kök Hint keneviri, bir adet hassas terazinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu ticaretine motosikletli yunus polislerinin takibi engel oldu. Bir miktar esrar maddesi, 4 kök Hint keneviri, bir adet hassas terazinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Besim Uyal Caddesi’nde dün uygulamalar gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan taksi içerisindeki yolcu H.Y.’nin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı kaydının olduğunu belirleyen polisler, şahsın bulunduğu aracı takibe aldı. Bir süre sonra taksiden inen H.Y., bir başka araca bindi. H.Y.’nin bindiği ataçtaki U.Y.’den uyuşturucu madde almaya çalıştığını tespit eden ekipler, kendilerini görünce kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Aracında ve evinde uyuşturucu maddeler bulundu

Yakalanan şüphelilerden U.Y.’nin aracında ve evinde ekipler tarafından aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 465 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan tohum, gübre, ışık ve havalandırma malzemelerinin yanı sıra bir adet elektronik hassas terazi ele geçirildi.

Olayın ardından emniyete götürülerek ifadesi alınan şüphelilerden H.Y., serbest bırakılırken, U.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.