İzmir’in Urla ilçesinde kendilerine aile süsü vererek uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda T.İ., K.S., N.Y., adlı şüphelilerin kendilerine aile süsü vererek uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli T.İ., K.S. ve N.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında 2 gram kokain, yapılan ikamet aramasında ise satışa hazır 15 adet toplamda 4 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda bir şüphelinin evinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler şüpheli S.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İkamette yapılan aramalarda ise ışıklandırma ve ısıtma sistemi kullanarak yetiştirilen 38 kök hint keneviri, yetiştirmede kullanılan düzenekler ve bir adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli S.K.’nin hırsızlık suçundan da aranması olduğu öğrenildi.