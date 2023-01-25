32 takımın katılımı ile bu yıl 9. kez düzenlenen Altınordu Felsefe Kardeşliği Futbol Turnuvası’nda Urla Belediyespor U12 ekibi şampiyonluk kupasını kaldırdı.

32 takımın katılımı ile bu yıl 9. kez düzenlenen Altınordu Felsefe Kardeşliği Futbol Turnuvası’nda Urla Belediyespor U12 ekibi şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Urla Belediyespor U12 Futbol Takımı, kendi yaş grubunda Sakarya Gücü futbol takımını penaltılarla yenerek Altınordu Felsefe Kardeşliği Futbol Turnuvasında şampiyon oldu. Final maçını izleyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın elinden şampiyonluk kupasını alan minikler ve antrenörler büyük sevinç yaşadı. Minikler kazandıkları kupayı Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç’a getirdi. Şampiyon futbolcularla Urla Belediyesi önünde hatıra fotoğrafı çektiren Dayanç, "Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. İzmir’in en iyi alt yapısı bizde, şampiyonlarımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.