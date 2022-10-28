Ürgüp Devlet Hastanesi’nde Laparoskopik Nissen Tekniği kullanılarak mide fıtık onarımı-reflü ameliyatı gerçekleştirildi.

Ürgüp Devlet Hastanesi’nde Laparoskopik Nissen Tekniği kullanılarak mide fıtık onarımı-reflü ameliyatı gerçekleştirildi.

Nevşehir il Sağlık Müdürlüğü Ürgüp Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğinde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayhan Özdemir, hastaneye mide yanması, şişkinlik, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı gibi şikayetleri ile müracaat eden hastaya yapılan radyolojik tetkiklerden sonra Laparoskopik Nissen Tekniği kullanarak mide fıtık onarımı-reflü ameliyatı yaptı. Ürgüp Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayhan Özdemir yaptığı operasyon hakkında yaptığı açıklamada; “Reflü hastalığı, günümüzde erişkin yaş grubunda yüzde 15-20 oranında görülmektedir. Yemek borusunun alt ucunda yer alan ve mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen kapak mekanizmasının işlevini kaybetmesiyle oluşmaktadır. Bu mekanizmanın bozulmasıyla beraber asitli ve/veya safralı mide içeriğinin yemek borusuna sık ve uzun süreli teması sonucu hastalarda yanma, sık geğirme, şişkinlik, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı gibi şikayetler görülebilmektedir. Cerrahi tedavide uygulanan laparoskopik nissen tekniğiyle ameliyat sonrası dönemde herhangi bir komplikasyon gelişmemesi durumunda hastalar kısa sürede iyileştiği görülmektedir. Hastamızda da daha önce ilaç tedavisine yanıt alamadığımız için bu yöntemi uyguladık” dedi.