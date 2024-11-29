Sıra gecelerinin önemli isimlerinden türkücü Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibi, Elazığ’da sahne alacak.

Keban yolu üzerinde bulunan Cazibe Cafe-Restaurant ve Poligon’da sahne alacak olan Zekeriya Ünlü ve ekibi, müzik severlere keyifli bir akşam yaşatacak. 30 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.30’da başlayacak programa katılmak isteyen herkesi Cazibe’ye beklediklerini aktaran işletme sorumlusu Muhammed Kadri Çiçek, “Cazibe olarak Elazığ’da önemli programlara imza atmaya devam ediyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz birbirinden güzel programlarla müzikseverlerden ve misafirlerimizden tam not almıştık. Cumartesi akşamı gerçekleştireceğimiz sıra gecemizle de yine adımızdan söz ettirmeye kararlıyız. Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmmut Güzelgöz’den dersler alan, kendini sıra gecelerinde yetiştiren ve sıra gecesi denince akla ilk gelenlerden olan Zekeriya Ünlü’yü Cazibe’de ağırlayacağız. Hayranları için birbirinden güzel eserleri seslendirecek olan Zekeriya Ünlü ve ekibinin bu muhteşem programına katılmak isteyenler bizlere ulaşabilirler. Birbirinden güzel eserlerin söyleneceği, çiğköftelerin yoğrulacağı ve doyumsuz bir gecenin yaşanacağı sıra gecesi eminiz ki çok beğenilecek. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel programa bekliyoruz” dedi.