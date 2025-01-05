Afyonkarahisar’da bir şahıs aroma ve renklendirici ile elde ettiği yarım tondan fazla sahte zeytinyağını satamadan jandarmaya yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde bir şahsın içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından şahsı takibe alan ekipler şüphelinin kullandığı kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 590 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi. Olay sonrası şahsın gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.