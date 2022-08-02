Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu Betül Bıyık, tüm sağlık branşlarının ürünlerini sergileyebildiği dünyadaki ilk ve tek medikal e-pazaryerini kurdu. Ürettikleri ilk yerli COVID-19 ve maymun çiçeği tespit kitlerini dünyaya satıyorlar.İSTANBUL (İGFA) - Genç yaşında dünyadaki ilk ve tek medikal e-pazaryerini kurdu.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 2017 yılı mezunu Betül Bıyık, öğrenci olduğu yıllarda katıldığı bir fuardaki gözlemleri sayesinde ortaya çıkan fikrini hayata geçirerek dünyada bir ilke imza attı.

Betül Bıyık, 43 ülkede faaliyet gösteren ve sağlık ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen dünyadaki ilk ve tek medikal e-pazaryeri MediCoa.Com ve MediCoa Lojistik’i 2020 yılında kurarak öncü oldu.

Öğrenci olduğu dönemde Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı’nda cerrahi diş aletleri satan yabancı bir firmaya tercümanlık yaptığını kaydeden Betül Bıyık, “Orada diş ürünlerinin bizim laboratuvarda kullandığımız malzemelerden çok farklı olduğunu gördüm. Fakat sterilizasyon, tıbbi tekstil gibi ortak bazı ihtiyaçlar vardı. Bir moleküler biyolog olarak otoklav almak için diş deposuna gitmek aklıma gelmezdi ama aynı ürün orada da vardı. Aynı şekilde bir diş deposu da beni hedeflemezdi halbuki ben de onun müşterisiyim. Burada pazarlama maliyetlerini düşüren hem müşteriyi hem tedarikçiyi kazandıran bir ekosistem olduğunu fark ettim ve tüm sağlık branşlarının ürünlerini sergileyebileceği dünyadaki ilk ve tek medikal e-pazaryerini kurdum. Kuruluştan bugüne kadar amacım hep bir problemi çözüme kavuşturmaktı. Şu an, sağlık ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmak adına MediCoa.com ve MediCoa Lojistik hizmetlerimiz ile insanların, ilgili firmaların ve toplum sağlığının problemini çözmeye her geçen gün biraz daha yaklaşmak bizi motive ediyor” diye konuştu.