Menteşe Belediyesi ile Muğla Zihinsel Engelliler Derneği tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engelli bireyler, dernek bahçesine ektikleri domates, biber, salatalık ve patlıcanın hasadını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte yaptı.

Menteşe Belediyesi ile Muğla Zihinsel Engelliler Derneği tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engelli bireyler, dernek bahçesine ektikleri domates, biber, salatalık ve patlıcanın hasadını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte yaptı.

Başkan Gümüş dernek bahçesini geçtiğimiz yıllarda Muğla Zihinsel Engelliler Derneği’ne hobi bahçesi olarak tahsis ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Menteşe Belediyesi olarak üretmenin değerini biliyor, farkındalık oluşturan çalışmalara imza atıyoruz. Muğla Zihinsel Engelliler Derneği’miz ile başlattığımız sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engelli kardeşlerimize üretimin içine dâhil ettik. Engelli bireylerimiz dernek bahçesine domates, biber, salatalık, patlıcan gibi yerel ürünler ekip, suluyor ve bakımlarını yapıyorlar. Ektikleri ürünlerin yetişip, olgunlaştığını görünce de üretmenin mutluluğunu, toprakla uğraşmanın keyfini alıyorlar. Bugün birlikte yaptığımız hasat onlara da çok iyi geldi. Sosyal hayatın içine karışıyorlar. Bu çok değerli” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Dernek Başkanı Menderes Çetinöz ve engelli bireyler hasadı yapılan sebzelerden menemen yapıp, birlikte yediler.