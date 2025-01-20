Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Çobanlar İlk-Ortaokulu, “Üretiyorum ve Paylaşıyorum” projesi kapsamında ilçenin altın sarısı muzlarını Sakarya ve Giresun’daki kardeş okullara gönderirken, Karadeniz’in lezzetli fındıklarıyla karşılık aldı. Proje, dayanışma ve paylaşma ruhunu geliştirirken, kültürel değerlerin tanıtılmasına da katkı sağladı.

Gazipaşa Çobanlar İlk-Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yazılı Maarif Modeli: Yaşam Becerileri – Üretiyorum ve Paylaşıyorum” projesi kapsamında anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Proje çerçevesinde, Gazipaşa’da yetişen altın sarısı muzlar Sakarya ve Giresun’daki kardeş okullara gönderilirken, bu okullardan da Gazipaşa’ya Karadeniz’in lezzetli fındıkları gönderildi. Dayanışma ve paylaşım ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen bu proje, öğrenciler arasında hem kültürel hem de kardeşlik ve paylaşma duygularının gelişmesine katkı sağladı. Proje; öğrenciler arasında sadece dayanışma ve paylaşma ruhunu geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda Gazipaşa’nın muzu ve Giresun ile Sakarya’nın fındığının birer kültürel değer olarak tanıtılmasını sağladı.

Çobanlar İlk-Ortaokulu Müdürü Erol Değirmenci, bu anlamlı projeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, hem paylaşmanın önemine hem de çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Okul Müdürü Erol Değirmenci, “Türkiye Yazılı Maarif Modeli: Yaşam Becerileri ‘Üretiyorum ve Paylaşıyorum’ projesi kapsamında Bakanlığımızın öğretmenlerimizin hedefi, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı çevresine duyarlı, yenilikçi, üretken ve paylaşımcı bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.