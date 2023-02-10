Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren ve çeşitli makine üniteleri üreten bir iş yeri, üretimini durdurup tüm personeli ile depremzedeler için seri soba üretimine geçti.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren ve çeşitli makine üniteleri üreten bir iş yeri, üretimini durdurup tüm personeli ile depremzedeler için seri soba üretimine geçti.

Ergene’de faaliyet gösteren; fularlı tüp kesme makinesi, balon sıkma makinesi, ön yıkama makinesi ve yardımcı üniteler üreten bir iş yeri, üretim faaliyetlerini durdurup tüm personeli ile seri soba üretimine geçti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Ergene ilçesi ziyaretleri sırasında depremden etkilenen vatandaşlar için soba üreten Kıray Makine firmasını ziyaret etti. Vali Yıldırım, fabrikayı gezerek fabrika sahibinden üretim hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, afetzedelere göndermek üzere soba üreten firma sahibi ve firma personeline teşekkür etti.