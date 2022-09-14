Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan veteriner hekim Battal Şahiner, çok katlı topraksız üretimle bir dönümde normalin üç katı çilek elde etti.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan veteriner hekim Battal Şahiner, çok katlı topraksız üretimle bir dönümde normalin üç katı çilek elde etti.

Gemerek ilçesi Eğerci yolu mevkiinde veteriner hekim Battal Şahiner tarafından topraksız tarım yöntemiyle çilek üretiliyor. Şahiner, içerisinde Hindistan cevizi kabuğundan yapılma talaş bulunan çok katlı bölmelere yaklaşık 14 bin çilek fidesi dikti. Çok katlı bölmeler sayesinde Şahiner, yetiştirdiği çileklerle alandan tasarruf ederek yaklaşık 3 ton ürün elde etti. Böylelikle Şahiner, kat kat bölmeler yaparak kurduğu tarlada üç kat fazla ürün elde etmeyi başardı. Bir dönüm alana kurulan çilek tarlasından yaklaşık 3 ton ürün elde eden Şahiner, bu günlerde hasadını yaptığı çileklere talebin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Şahiner, çileğe talebin oldukça fazla olduğunu söyleyerek, “Amcamın oğlunun bir yerde görmesi üzerine gidip baktık. Önce bir yapabilir miyiz diyerek bir değerlendirmesini yaptık. İkinci ayda başladık. Raflarını kurduk. Fide ekiminden sonra bu hale getirdik. Hasadını yapıyoruz, üretimden gayet memnunuz. Şu anda burası bölgede tek, başka yok. Meyvesi gayet güzel. Diğerlerine göre daha lezzetli. Kuş gübresi denedik, ondan da iyi sonuçlar aldık. 14 bin fide var, toplam 12 sıra. Sonraki yıllarda büyütmeyi düşünüyoruz. Bu sene tecrübe senesi, bu hale getirdik. Kış şartlarından korunmak için sera kurmaya başladık. Pazarında bir sıkıntı yok. Buradan başka yerde satmaya fırsat kalmıyor. Talep aşırı fazla. Bunlar topraksız. İçerisinde Hindistan cevizi kabuğundan yapılma talaş var” dedi.