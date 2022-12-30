Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenciler, alanında uzman eğiticilerden destek alarak yaklaşık 3 ay önce toprakla buluşturduğu 6 bin adet sebzenin hasadına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde tarımsal üretim ve eğitimine önem vermesiyle hareket eden tarım liseleri sahada uygulamalı olarak çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’yle imzaladığı protokol sayesinde kavuştukları eğitim tarlasına yaklaşık 3 ay önce 6 bin adet karnabahar, lahana ve brokoli fidesini dikti. Dikilen fideler büyüdü, hasat zamanı geldi. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, idareciler ve öğrenciler brokoli ve lahananın ilk hasadını yaptı. Hasat edilen ürünlerin ise müdürlük koordinesinde her gün 60 bin kişiye yemek çıkaran öğretmen evine gönderileceği ifade edildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Ekim ayında Erdemli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin ekmiş olduğu 6 bin kök karalahana, beyaz lahana ve brokoli ürünlerimizin hasadı için buradayız. Böylesine güzel güneşli bir günde öğrencilerimizle birlikte üretmenin verdiği hazzı, zevki tatmak ve tattırmak adına çok anlamlı. Günlük 60 bin yemek üretiyoruz. Mesela burada üretilen brokoli, lahana, karalahana, ondan sonra burada üretilen limon yine aynı şekilde şehirdeki yemekhanelerdeki üretime katkı olarak sunulacak" dedi.

Ekimin başında hep birlikte öğrencilerle uygulamalı olarak sebze fidanlarını toprakla buluşturduklarına değinen Kaymakam Aydın Tetikoğlu ise, "’Ne ekersen onu biçersin’in güzel bir örneği. Sağ olsun arkadaşlarımız başarıyla yetiştirmişler. Az önce öğrencilerimizle konuştuğumuzda bu işin çok zevkli olduğunu söyleyince yeni yerler talep ettik, bunu geliştireceğiz. Asıl olan buradaki meslek okulundaki öğrencilerimiz uygulamalı pratiğini yapmaları. Bu işte emeği geçen milli eğitim camiasına ve Alata Araştırma Enstitüsü’ne teşekkür ediyorum. Bu uygulamalarla daha iyi bir çalışma yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Sebze ekimi sonrasında ot yolup, çapa yaptıklarını ve gübre ile su verdiklerini belirten öğrencilerden Ravza Senem Çatal, şu anda ise hasat yapmaya başladıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Ayşe Gül Elek de, "Biz buraya Ekim ayında dikim yaptık. Beyaz lahana, karalahana, brokoli. Genellikle azot gübresi veriyoruz. Şimdi hasadını yapıyoruz. Bunları satıp okulumuza katkıda bulunacağız. Çok eğleniyoruz, güzel ve eğlenceli" diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Dölek ise, "Karnabaharlarımızı ektik, brokoli ektik, hasat yaptık. Burada çalışmak güzel, zevkli. Hocalarımız da yardımcı oluyor sağ olsun, bize iyice öğretiyorlar. Karalahanalarımız var onlar daha yetişmiş değil. Onlar soğuk hava sevdiği için bir ay, iki ay sonra yetişiyor. Onları da o zaman hasat edeceğiz" şeklinde konuştu.