Karabük’ün Safranbolu ilçesinde üreten bir toplum anlayışıyla başlatılan ‘Kışlık Sebze ve Ağaç Bakımı’ kursuna katılım artınca eğitim haftada iki güne çıkarıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde üreten bir toplum anlayışıyla başlatılan ‘Kışlık Sebze ve Ağaç Bakımı’ kursuna katılım artınca eğitim haftada iki güne çıkarıldı.

Safranbolu Belediye tarafından Sonbahar Sezonu Eğitim Programı çerçevesinde açılan ‘Kışlık Sebze ve Ağaç Bakımı’ kursu devam ediyor.

Pınar Alazoğlu’nun Yazıköy köyündeki Uygulama ve Üretim Biriminde kursa başvuru yapan kursiyerlere sebze dikiminde ve ağaç bakımı sırasında yapmaları gereken hususlar noktasında verdiği eğitimler yoğun ilgi görmeye başladı.

Katılımın artması dolayısıyla haftada 1 gün yapılan eğitim, Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi ortaklığı ile Cumartesi günü de yapılmaya başladı.

Kursiyerler program sayesinde bilinçli tarım yapmayı öğrendiklerini belirterek, doğru tarıma geçiş yaptıklarını ifade ettiler.

Bostanbükü’nde yaklaşık 30 yıldır seracılık yapan İlknur Balkaya, eğitimde yeni şeyler öğrendiğini ve doğru bildiği yanlışları fark ettiğini aktararak şunları söyledi: “Öğrendiklerimi hemen uygulamaya geçtim ve Pınar Hoca’nın gösterdiği şekilde yaptığımda daha sağlıklı ürün elde ettim. Ve her gelişimde değişik bilgiler öğreniyorum. Profesyonelleştiğimizi görüyorum."