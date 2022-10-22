Kırıkkale’de moda tasarım öğretmeni, üretim hatası cerrahi maskeleri geri dönüşüme kazandırmak için gelinlik yaptı.

Kırıkkale’de moda tasarım öğretmeni, üretim hatası cerrahi maskeleri geri dönüşüme kazandırmak için gelinlik yaptı.

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan moda tasarım öğretmeni Şerife Timurlenk, üretim hatası cerrahi maskelerden gelinlik yaptı. Gelinlik için kullandığı 500’ün üzerindeki üretim hatası cerrahi maskeyi geri dönüşüme kazandırdı. İpliklerden iç astarına kadar atık malzemelerle hazırlanan gelinlik, Halk Eğitim Merkezi’nde sergileniyor.

Moda tasarım öğretmeni Şerife Timurlenk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 500’den fazla üretim hatası maskeyi, geri dönüşüme kazandırmak için gelinlik tasarımında kullandığını söyledi. Timurlenk, "Üretim hatası olan maskeleri atmak yerine gelinlik tasarlayarak toplumsal bir konuya dikkat çekmek isteyen Şerife Timurlenk, gelinlik tasarımında kullandığı diğer malzemeleri de kullanım değerini yitirmiş atıklardan seçti" dedi.

"500’den fazla maske kullanıldı"

Gelinlik tasarımında kullanılan maskeleri geri dönüşüme kazandırdığını anlatan Timurlenk, "Defolu üretim hatası olan maskeler. Kullanılmış maske değil öncelikle belirteyim. Bu bana çok soruluyor. Üretim hatası olan maskeler geri dönüşüme gönderilecekti. ’Geri dönüşüme nasıl geri döndürebilirim?’ diye düşünmüştüm. Maske hayatımızda hep kötü şeyleri hatırlatıyor. İyi bir şey olsun diye gelinlik aklıma geldi. Gelinlik tasarlamayı düşündüm. 500’den fazla maske kullanıldı. Bunu yapmak zor değil. O süreç zordu" diye konuştu.

"Eğlenceli ve keyifli oldu"

Timurlenk, "Kırıkkale’de sağlık sektörüne maske üretimini gerçekleştirdik tüm Türkiye adına. O süreçte ülkemize böyle bir destek verdik. O destek sürecinde de bu çıkan maskelerle eğlenceli, yeni bir başlangıç, hayata yeni bir bakış olsun istedim. Zor olmadı, eğlenceli ve keyifli oldu. O süreçte de canla başla çalıştık. Şuanda Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi binasında sergileniyor. İsteyenler gelip görebilirler" ifadesini kullandı.