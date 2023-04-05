DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgeleri için üretimini sürdürdüğü konteyner merkezlerinde günlük üretim sayısını 100’den 120’ye çıkarttı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan konteyner üretimleri Düzce’de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehirde 4 farklı fabrikada üretimleri süren konteynerler, tırlara yüklenerek direk bölgelere gönderiliyor. Daha önce bin konteyner üretimi yapılması hedeflenen Düzce, bu sayıya çok çabuk ulaştı. Hedeflenen rakam 25 bine yükselirken, 4 fabrikada günlük üretim sayısı 120’ye çıkartıldı. Fabrikalarda tüm teknolojiden yararlanılırken, Düzce Valisi Cevdet Atay’da üretim merkezlerini ziyaret ederek incelemelerini sürdürdü.