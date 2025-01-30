Kırşehir’de 820 öğrencisiyle eğitim veren Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi çalışıyor. Okul üretim cirosuyla Türkiye’de ilk 10 okul arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan Zanaat Atölyelerine öğrenci alımlarına başlayan okulda öğrenciler, mesleki yetkinliklerini arttırmanın yanı sıra gelecekleri içinde bilinçli mesleki tercihler yapmayı öğreniyor. Elektrik elektronik dersleriyle meslek öğrenen öğrencilerin varlığının mutlu kıldığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen; lise kontenjanlarının yüzde 50’sini meslek liselerinin oluşturduğunu söyledi. Gülşen; "Ülkenin ve gençlerimizin geleceği açısından herkesin bir mesleği olması gerekir. Bu nedenle Zanaat Atölyelerinde öğrencilerimizin meslek sahibi olmalarını hedefliyoruz" dedi.

"Üretim cirosuyla ilk 10 okul arasında"

Türkiye’deki meslek liseleri arasında üretim cirosuyla ilk 10 okul arasında yer alan Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, teorikte aldığı bilgiyi pratikte de öğrenme imkanı yakalıyor. Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu; öğrenci taleplerinin okula artış gösterdiğini ve 2024-2025 Eğitim - Öğretim yılında 820 öğrenciyle fabrika gibi çalıştıklarını belirtti. Vahapoğlu açıklamasında; "Meslek liselerine olan talepler artmaya başladı. Okulumuzda öğrenciler sadece teorik bilgi almıyor. Pratik eğitimlerde öğrenciler döner sermaye sistemiyle üretiminde yükselmesine katkı sunuyor. Öğrenciler; kağıt üzerinde aldıkları eğitimleri pratiğe de dökme imkanına kavuşuyor. Okul son 2 yılda ciro olarak Türkiye’de ilk 10 okul arasına girdi" diye konuştu. Zanaat Atölyesinde eğitim alan öğrenciler ise gelecekleri açısından aldıkları eğitimlerin kendileri için faydalı olacağına inanıyor.

Okulda; Bilişim Teknolojileri, El Sanatları, Gıda Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Tasarım, Moda Tasarım, Yiyecek İçecek Hizmetleri gibi 147 alanda kurslar yer alıyor.