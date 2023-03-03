Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde Büyükorhanlı çiftçilere, 5200 adet meyve fidanı dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde Büyükorhanlı çiftçilere, 5200 adet meyve fidanı dağıttı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide-fidan dağıtımı hedefine hızla ilerliyor. Bursa’da üreticinin nitelikli ürün elde etmesine katkı amacıyla Büyükorhan ilçesi özelinde bugüne kadar fide, fidan, tohum, tarım makineleri ve üretim ekipmanları, gibi desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de meyve fidanı dağıttı. Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) marifetiyle Büyükorhan’ın 30 mahallesinde 186 çiftçiye 1000 adet elma, 800 adet erik, 1800 adet kayısı, 700 adet ayva, 600 adet şeftali ve 300 adet armut olmak üzere toplamda 5200 adet fidan dağıttı.

4 koldan seferberlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, yerel ve kırsal ekonomiyi destekleyici hizmetler sunmak ve üretimin arttırılması hedefiyle canla başla çalıştıklarını söyledi. Bursa’nın önemli bir tarımsal potansiyele de sahip olduğunu vurgulayan Çelik, “Sebze üretim çeşidi ve potansiyeli ile Marmara Bölgesi’nin tedarikçisi durumundayız. Özellikli ürünlerimiz arasında; armut, Gemlik siyah zeytini, şeftali, çilek ve kiraz üretimi yer alıyor. Siyah incirimiz, ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihraç edilen bir ürün. Ahududu, böğürtlen ve bezelye üretiminde 1. sıradayız. Domates, soğan, biber, mısır, buğday ve daha birçok ürün... Bütün bunlara hayvan varlığı, hayvansal gıdalar, su ürünleri de eklendiğinde; tarımsal üretim değerimiz 11,5 milyar TL’yi aşıyor. Biz de Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL marifetiyle tabir yerindeyse 4 koldan tarım için seferber olmuş durumdayız” dedi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da gerek pandemi süreci, savaşlar ve son olarak yaşanan büyük deprem felaketi ile birlikte gıda güvenliğinin çok daha büyük önem kazandığını hatırlattı. Özellikle dağ ilçelerinin gelecek yıllarda güvenli gıdanın merkezi olacağını ifade eden Korkmaz, tarımsal üretime destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İlçe Tarım Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan da, meyvecilik alanında çoğu üründe Bursa’nın Türkiye birincisi olduğu kaydetti. Ceylan, sadece fidan dağıtımı değil, üretimden pazarlamaya her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.